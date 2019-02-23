На складе в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

В складском помещении в Петропавловске-Камчатском произошел пожар, в настоящий момент его удалось локализовать. Об этом 23 февраля сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Площадь возгорания составила 320 кв. м. Информация о пожаре поступила в МЧС днем 23 февраля, ему присвоен второй ранг сложности. Возгорание удалось локализовать в 17:08 (8:08 мск) по местному времени.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

22 февраля стало известно, что пожар в многоквартирном доме в Туле унес жизни трех человек, еще трое пострадали