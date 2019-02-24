Пожарная сигнализация сработала в музее А.С. Пушкина

Около 100 человек эвакуировали из музея А.С. Пушкина в центре Москвы. Как стало известно «Известиям», причиной этого стала сработавшая пожарная сигнализация.

«Пожарно-спасательные подразделения выезжали для проверки по адресу: улица Пречистенка, д. 12/2», — подтвердили информацию журналистам «Интерфакса» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что в ходе проверки очагов возгорания обнаружено не было.

3 ноября 2017 года в Москве горело здание личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по улице Волхонка, дом 10. Для тушения пламени спасателям пришлось вскрыть крышу при помощи циркулярных пил.