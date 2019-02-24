Жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, прилегающем к этому зданию. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что внутри многоэтажки наблюдалось задымление. Всего из дома был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей. Пожар был ликвидирован.

В МЧС добавили, что от городской администрации для обогрева людей было выделено два автобуса. После проветривания все жильцы вернулись в свои квартиры.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.