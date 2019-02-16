МЧС уточнило число эвакуированных из обрушившегося вуза в Петербурге

Продолжается эвакуация после обрушения нескольких этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту из учебного заведения вывели 81 человека. Эвакуируют еще четверых — троих студентов и одного преподавателя. Все они живы и здоровы, рассказали «Известиям» в МЧС России.

По предварительным данным, под завалами больше никого нет.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.