Дело возбуждено по факту обрушения перекрытий вуза в Петербурге

Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения перекрытий ремонтируемого здания в Санкт-Петербурге. Речь идет о ЧП в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО).

Дело возбуждено по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). По предварительной информации, ремонт шел в пятиэтажном здании на улице Ломоносова. «Сведения о пострадавших уточняются», — сообщается 16 февраля на сайте Следственного комитета России.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, спасатели, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Следователи установят все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий, изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.

По данным МЧС, обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. По предварительным данным, из здания эвакуировали 81 человека. В Сети появились первые кадры, сделанные на месте инцидента.