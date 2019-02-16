В Петербурге обрушились несколько этажей вуза

Несколько этажей учебного заведения, расположенного по адресу: улица Ломоносова, дом 9, в Санкт-Петербурге, обрушились 16 февраля.

Сигнал об обрушении со второго по пятый этаж поступил в 17:30 мск, сообщает корреспондент «Известий». Под завалами могут находиться семь человек.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится университет ИТМО. Причины произошедшего пока неизвестны.

По информации ТАСС, в вузе обрушилась часть кровли и перекрытия. Уточняется, что ЧП произошло во время учебного процесса, проводится эвакуация. При этом у агентства нет данных о пострадавших.

В свою очередь, источник «Интерфакс» сообщает, что под завалами рухнувшего здания может находиться 20 человек.