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В Саратовской области произошло частичное обрушение кровли в жилом доме

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Фото: МЧС РФ/64.mchs.gov.ru
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В городе Пугачев Саратовской области произошло частичное обрушение кровли в двухэтажном жилом доме. Здание расположено по адресу улица Оренбургская, дом 160/2.

В доме проживают 22 человек, из них шестеро детей. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуацию не проводили. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

15 февраля стало известно, что в Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша кирпичного двухэтажного многоквартирного дома. Кровля упала на чердак и повредила кирпичную кладку, несущие конструкции дома не были нарушены. В результате инцидента никто не пострадал.

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