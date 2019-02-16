В Саратовской области произошло частичное обрушение кровли в жилом доме

В городе Пугачев Саратовской области произошло частичное обрушение кровли в двухэтажном жилом доме. Здание расположено по адресу улица Оренбургская, дом 160/2.

В доме проживают 22 человек, из них шестеро детей. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуацию не проводили. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

15 февраля стало известно, что в Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша кирпичного двухэтажного многоквартирного дома. Кровля упала на чердак и повредила кирпичную кладку, несущие конструкции дома не были нарушены. В результате инцидента никто не пострадал.