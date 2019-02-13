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Кровля завода «Автомаш» в Калуге обрушилась из-за снега

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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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Кровля завода «Автомаш» в Калуге обрушилась под тяжестью выпавшего снега. Пострадали два работника предприятия. Об этом в среду, 13 февраля, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших госпитализировали в одну из местных больниц, отметили в ведомств.

К разбору завалов на площади 15 кв. м на улице Черновская, где находится завод, приступили 29 человек и девять единиц техники, сообщает телеканал «360».

На месте происшествия присутствовал начальник калужского главка МЧС Владислав Блеснов.

11 фераля один из пролетов кровли детского сада обрушился под тяжестью снега в городе Вольске Саратовской области. Никто не пострадал.

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