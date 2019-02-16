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Крыша беседки в нацпарке Татарстана обрушилась на отдыхающих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Крыша беседки, расположенной в национальном парке «Нижняя Кама» в Татарстане, обрушилась на людей под тяжестью снега. В результате инцидента пострадали три человека.

Согласно полученной «Известиями» информации, на крышу строения сошел снег с кровли двухэтажного дома, и под его тяжестью она обвалилась. В этот момент в деревянной беседке находились шесть человек.

Ранее 16 февраля в городе Пугачев Саратовской области произошло частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома.

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