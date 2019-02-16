Появилось видео первых минут после обрушения вуза в Петербурге

В Сети появилось видео первых секунд после обрушения нескольких этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как один из этажей затянут пылью и студенты на ощупь ищут выход.

«Где все?!...Крыша обвалилась», — говорят учащиеся.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля. По данным МЧС, обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. В качестве предварительной причины произошедшего ведомство указывает нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Собеседник ТАСС в пресс-службе МЧС уточнил, что обрушение перекрытий произошло, когда там проводилось факультативное занятие.

По предварительным данным, из здания эвакуированы 60 человек. В ведомстве уточнили, что под завалами могут находиться люди. По информации «Известий», там могут быть заблокированы около 20 человек.

Одна из проходивших мимо университета женщин рассказала, что видела, как из-под завалов извлекли девушку.

«Было понятно, что это перекрытия, потому что выбило окна. Видели, как вынули девушку. Ее зовут Даша, она в лаборатории работает. Она сказала, что еще один человек находится в подвале», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

В настоящее время на месте работают спасатели, прибыли машины скорой помощи.