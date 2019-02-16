МЧС назвало причину обрушения университета в Петербурге

Предварительной причиной обрушения нескольких этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге стало нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Такую информацию озвучили в пресс-службе МЧС России, сообщает «РИА Новости».

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м.

По предварительным данным, из здания эвакуированы 60 человек. В ведомстве уточнили, что под завалами могут находиться люди. По информации «Известий», там могут быть заблокированы около 20 человек.

К обрушившемуся университету уже прибыл глава Петербурга Александр Беглов. Градоначальник зашел в здание, сообщает корреспондент «78» с места событий.

В настоящее время на месте работают спасатели, прибыли машины скорой помощи.