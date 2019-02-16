МЧС эвакуировало всех людей из обрушившегося вуза в Петербурге

Погибших при обрушении нескольких этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге нет, сообщили в МЧС России.

Эвакуирован 81 человек — студенты первых и вторых курсов. Сведения о пострадавших уточняются, передает «Интерфакс».

Как уточнил ректор вуза агентству ТАСС, людей под завалами больше нет.

При этом ранее в МЧС уточнили, что под завалами могут находиться люди. По информации «Известий», там могли быть заблокированы около 20 человек. Проходившая мимо вуза женщина рассказала, что видела, как из-под завалов извлекли девушку.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля. По данным МЧС, обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. В качестве предварительной причины произошедшего ведомство указывает нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Собеседник ТАСС в пресс-службе МЧС уточнил, что обрушение перекрытий произошло, когда в стенах здания проводилось факультативное занятие.

В настоящее время на месте работают спасатели, прибыли машины скорой помощи.