Появилось видео момента обрушения в университете Петербурга

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент обрушения этажей в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно растущую на потолке трещину и отваливающиеся куски штукатурки. Это сопровождается смехом студентов. Внезапно на этаже погас свет и часть потолка рухнула. Под тяжестью плит провалился пол.

ЧП произошло вечером в субботу, 16 февраля, во время факультативного занятия. По данным МЧС, обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. В качестве предварительной причины произошедшего ведомство называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Как указывают спасатели, погибших не обнаружено, информация о пострадавших уточняется. К настоящему моменту эвакуирован 81 человек — студенты первых и вторых курсов. Эвакуация продолжается, отмечает ТАСС.

При этом ранее в МЧС сообщали, что под завалами могут находиться люди. По информации «Известий», там могли быть заблокированы около 20 человек. Проходившая мимо вуза женщина рассказала, что видела, как из-под завалов извлекли девушку.