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В ледовом городке в Иркутске произошел пожар

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Фото: МЧС РФ
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В городе Иркутске произошло возгорание деревянных построек в ледовом городке «Хрустальная сказка». Пламя охватило площадь 150 кв. м. В настоящее время угрозу удалось ликвидировать, сообщает 24 февраля ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Установлено, что пожар начался в помещении кафе, огонь очень быстро по горючим конструкциям распространился на деревянные постройки. В 18:07 (14:07 мск) пожар ликвидирован», — рассказали спасатели.

По предварительный данным, инцидент произошел из-за короткого замыкания.

В конце января трое полицейских вынесли из горящего дома в Иркутске семерых детей. 19 февраля эти сотрудники были представлены к награде «За смелость во имя спасения».

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