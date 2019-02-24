В ледовом городке в Иркутске произошел пожар

В городе Иркутске произошло возгорание деревянных построек в ледовом городке «Хрустальная сказка». Пламя охватило площадь 150 кв. м. В настоящее время угрозу удалось ликвидировать, сообщает 24 февраля ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Установлено, что пожар начался в помещении кафе, огонь очень быстро по горючим конструкциям распространился на деревянные постройки. В 18:07 (14:07 мск) пожар ликвидирован», — рассказали спасатели.

По предварительный данным, инцидент произошел из-за короткого замыкания.

В конце января трое полицейских вынесли из горящего дома в Иркутске семерых детей. 19 февраля эти сотрудники были представлены к награде «За смелость во имя спасения».