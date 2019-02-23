Два человека пострадали при пожаре в Тверской области

В результате пожара в городе Вышний Волочек Тверской области два человека получили ожоги разной степени тяжести. Об этом в субботу, 23 февраля, агентству ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Тверской области Наталья Козырева.

Взгорание произошло около 10 часов утра на площади 200 кв. м в здании мебельно-деревообрабатывающего комбината.

«В 11:11 открытый огонь был ликвидирован, сейчас ведется проливка помещений. В результате случившегося пострадали два рабочих предприятия», — сказала Козырева.

Отмечается, что пострадавшие получили ожоги 10% и 40% кожи, оба доставлены в больницу. Предполагается, что пожар произошел из-за нарушения технологического процесса.

Ранее 23 февраля сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке. Отмечается, что площадь пожара составила 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Загоревшееся здание находится на реконструкции. Открытое горение наблюдалось на третьем этаже.