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Башмет рассказал о своих выступлениях и пожаре в «звездном доме»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Народный артист СССР Юрий Башмет встретился с корреспондентом «Известий», рассказал о своих выступлениях и пожаре в «звездном доме».

Комментируя возгорание в доме на Никитском бульваре и назвав его большой трагедией из-за гибели людей, Башмет предложил дождаться выводов следствия и заключения комиссий, которые разбираются в причинах произошедшего. Он уточнил, что в квартире его дочери не было никакой скрипки Страдивари, о которой писали СМИ. 

Артист также рассказал о своих впечатлениях от работы в спектакле Виктора Крамера «Не покидай свою планету». На вопрос корреспондента об усталости от этого ежегодного мероприятия Башмет ответил, что спектакль каждый раз проходит по-разному благодаря импровизациям актеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Продолжаем играть, хотя ноты закончились»

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