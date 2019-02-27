Десятки человек погибли при пожаре на железнодорожном вокзале в Каире

В результате взрыва и пожара, возникшего на железнодорожном вокзале в центре Каира, погибли как минимум 24 человека и более 50 пострадали.

Как сообщил портал Shorouk, утром в среду, 27 февраля, поезд выехал из депо и врезался в крытую платформу, после чего сошел с рельсов. Состав охватил пожар, взорвались топливные баки поезда. Из-за ЧП, по данным источников, одно из зданий вокзала частично обрушилось. Как уточняет «Газета.ру», инцидент произошел на станции Рамсис.

Официальные данные о жертвах пока не опубликованы. Администрация вокзала распорядилась об эвакуации здания египетской станции до окончания тушения пожара.

Ранее 27 февраля сообщалось, что следовавший в Манхэттен поезд сошел с рельсов при столкновении с грузовиком на железной дороге Лонг-Айленда (LIRR) в штате Нью-Йорк. В результате погибли три человека.