Во Франции поезд частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

Междугородний поезд частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем в департаменте Од на юге Франции. Об этом 22 февраля сообщает портал La Depeche.

Пострадал один человек — водитель машины. Он получил ранения и многочисленные переломы, был госпитализирован в больницу Каркассона.

Из-за инцидента было нарушено железнодорожное сообщение между Тулузой и Каркассоном, отмечает «РИА Новости».

Причины произошедшего устанавливаются.

18 февраля высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в Швейцарии. Были эвакуированы 240 пассажиров.