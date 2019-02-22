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Во Франции поезд частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Bing
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Междугородний поезд частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем в департаменте Од на юге Франции. Об этом 22 февраля сообщает портал La Depeche.

Пострадал один человек — водитель машины. Он получил ранения и многочисленные переломы, был госпитализирован в больницу Каркассона.

Из-за инцидента было нарушено железнодорожное сообщение между Тулузой и Каркассоном, отмечает «РИА Новости».

Причины произошедшего устанавливаются.

18 февраля высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в Швейцарии. Были эвакуированы 240 пассажиров.

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