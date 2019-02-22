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Поезд «Ласточка» отправился в первый рейс Псков–Петрозаводск

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Со станции Псков в Петрозаводск сегодня, 22 февраля, впервые отправился поезд № 820 «Ласточка». Маршрут пролегает через Великий Новгород. Рейс будет курсировать ежедневно.

Отправляясь из Петрозаводска в 10:44, «Ласточка» будет прибывать в Псков в 22:34. В Великом Новгороде остановка запланирована на 16:56. Из Пскова поезд выедет в 11:26 и окажется в Петрозаводске в 0:24. В Великом Новгороде остановка запланирована на 16:48.

Как отмечает Псковская лента новостей, график движения «Ласточки» разработан с учетом стыковка с поездом «Сапсан» Санкт-Петербург–Москва на станции Чудово.

Ранее сообщалось, что на новом маршруте будут работать первые российские двухсистемные электропоезда «Ласточка». Они могут работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге.

В самих вагонах предполагаются два класса обслуживания: эконом и бизнес. Есть подъемники для инвалидных колясок, в том числе с низких платформ.

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