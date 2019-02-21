Поезд «Ласточка» из Петербурга в Карелию будет доезжать до Суоярви

Маршрут поезда «Ласточка» Петербург–Сортавала планируется продлить до Суоярви. Этот город расположен в южной части Карелии, в 132 км от Петрозаводска. Пробный рейс может состояться уже в марте. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на замминистра дорожного хозяйства республики Дмитрия Кондрашина.

Также стало известно, что с 18 апреля «Ласточки», курсирующие по направлению Санкт-Петербург – Сортавала (Маткаселькя) – Санкт-Петербург, будут делать дополнительную остановку на станции Яккима. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Первый состав комфортабельного поезда «Ласточка» отправился 22 декабря из Санкт-Петербурга в карельский город Сортавалу. Ожидается, что благодаря новому маршруту поток туристов в Карелию, Петербург и Ленинградскую область значительно возрастет. Путешественники, в частности, смогут посетить остров Валаам, национальный горный парк «Рускеала», водопад Белые мосты и другие объекты, входящие в состав участников туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия».