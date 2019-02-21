Прямой эфир

Поезд «Ласточка» из Петербурга в Карелию будет доезжать до Суоярви

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маршрут поезда «Ласточка» Петербург–Сортавала планируется продлить до Суоярви. Этот город расположен в южной части Карелии, в 132 км от Петрозаводска. Пробный рейс может состояться уже в марте. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на замминистра дорожного хозяйства республики Дмитрия Кондрашина.

Также стало известно, что с 18 апреля «Ласточки», курсирующие по направлению Санкт-Петербург – Сортавала (Маткаселькя) – Санкт-Петербург, будут делать дополнительную остановку на станции Яккима. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Первый состав комфортабельного поезда «Ласточка» отправился 22 декабря из Санкт-Петербурга в карельский город Сортавалу. Ожидается, что благодаря новому маршруту поток туристов в Карелию, Петербург и Ленинградскую область значительно возрастет. Путешественники, в частности, смогут посетить остров Валаам, национальный горный парк «Рускеала», водопад Белые мосты и другие объекты, входящие в состав участников туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезд «Ласточка» соединит Псков и Петрозаводск
Экспресс в сказку: «Ласточка» начала курсировать из Петербурга в Карелию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017