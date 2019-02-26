Пассажирский поезд застрял более чем на сутки из-за непогоды в США

В США поезд железнодорожной компании Amtrak со 183 пассажирами застрял уже более чем на сутки из-за плохой погоды и упавших деревьев. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил представитель компании Марк Маглиари.

По данным телеканала CNN, поезд направлялся из Сиэтла (штат Вашингтон) в Лос-Анджелес (Калифорния). Он застрял вечером 24 февраля после столкновения с деревом, которое упало на железнодорожные пути. Состав находится там уже более 30 часов.

Никто из пассажиров не пострадал, еды в поезде по-прежнему достаточно, электричество работает. Тем не менее в этой области плохая телефонная связь.

«Из-за ухудшающихся (погодных. — Ред.) условий… и отсутствия возможности безопасно вывезти пассажиров… альтернативными способами поезд № 11 стоит в Окридже в Орегоне. Мы активно работаем… для того, чтобы расчистить путь и достать пассажиров», — сказал Маглиари.

В компании принесли извинения за неудобства, а также заявили, что застрявшие пассажиры получают еду и воду бесплатно. По словам Маглиари, Amtrak рассчитывает, что поезд вернется в город Юджин (штат Орегон) во вторник.

9 января сообщалось, что поставленный Украине американский тепловоз General Electric с составом застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего спасать поезд отправили старый советский локомотив.