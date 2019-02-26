Прямой эфир

Пассажирский поезд застрял более чем на сутки из-за непогоды в США

0
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США поезд железнодорожной компании Amtrak со 183 пассажирами застрял уже более чем на сутки из-за плохой погоды и упавших деревьев. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил представитель компании Марк Маглиари.

По данным телеканала CNN, поезд направлялся из Сиэтла (штат Вашингтон) в Лос-Анджелес (Калифорния). Он застрял вечером 24 февраля после столкновения с деревом, которое упало на железнодорожные пути. Состав находится там уже более 30 часов.

Никто из пассажиров не пострадал, еды в поезде по-прежнему достаточно, электричество работает. Тем не менее в этой области плохая телефонная связь.

«Из-за ухудшающихся (погодных. — Ред.) условий… и отсутствия возможности безопасно вывезти пассажиров… альтернативными способами поезд № 11 стоит в Окридже в Орегоне. Мы активно работаем… для того, чтобы расчистить путь и достать пассажиров», — сказал Маглиари.

В компании принесли извинения за неудобства, а также заявили, что застрявшие пассажиры получают еду и воду бесплатно. По словам Маглиари, Amtrak рассчитывает, что поезд вернется в город Юджин (штат Орегон) во вторник.

9 января сообщалось, что поставленный Украине американский тепловоз General Electric с составом застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего спасать поезд отправили старый советский локомотив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезда фиолетовой ветки метро Москвы следуют с задержкой
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017