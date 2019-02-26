Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей
Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего займов оформлено в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.
При этом сократилось число тех, кто не в состоянии погасить свои долги вовремя. Больше всего просрочек по выплатам зафиксировано в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.
По мнению экспертов, кредитная задолженность граждан продолжит расти. В первую очередь за счет ипотеки, привлекающей клиентов низкими ставками. Однако определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране, которую сложно предугадать в нынешних условиях.
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