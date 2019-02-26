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Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего займов оформлено в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

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При этом сократилось число тех, кто не в состоянии погасить свои долги вовремя. Больше всего просрочек по выплатам зафиксировано в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

По мнению экспертов, кредитная задолженность граждан продолжит расти. В первую очередь за счет ипотеки, привлекающей клиентов низкими ставками. Однако определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране, которую сложно предугадать в нынешних условиях.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 февраля.

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