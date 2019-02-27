Долговой ящик: объем взятых россиянами займов достиг 14,86 трлн

Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра. При этом заметно снизилась доля должников. В 2018-м в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в своей кредитной карте России, с которой ознакомились «Известия». Эксперты считают, что задолженность россиян перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться на 10–12% до 16,3–16,6 трлн рублей.

Квартирный вопрос

Согласно расчетам ОНФ, сделанным на основании данных Банка России и Росстата, по сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) российских семей увеличилась с 22 до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов.

Больше всего займов взяли жители Калмыкии — уровень закредитованности в республике составил 59%. Следом идут Тыва (56%), Чувашия (44%), Иркутская область (42%) и Ханты-Мансийский АО (41%). Лидерами по количеству кредитов являются также Тюменская (38%) и Новосибирская области (38%), Якутия (37%), Ленинградская область (37%) и Коми (36%).

В целом россияне сейчас должны банкам 14,86 трлн рублей, подсчитали в ОНФ. Средний долг одной семьи составляет 263 тыс. рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тыс. рублей. Общая сумма ипотечных кредитов, взятых жителями РФ, достигла 6,38 трлн рублей, из которых жилищные займы на 3 трлн рублей были оформлены именно в 2018-м.

Кредитная задолженность россиян продолжит расти и в 2019 году, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По ее мнению, долговая нагрузка может увеличиться на 10–12% — до 16,3–16,6 трлн рублей. При этом темпы роста задолженности существенно замедлятся, уверена эксперт.

— Ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека, — пояснила «Известиям» Анастасия Соснова. — При этом ставки по ипотеке остаются сравнительно низкими, что стимулирует россиян к активному использованию ипотечных кредитов в решении жилищных вопросов. На рынке потребительского кредитования прогнозируется некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат.

В сложившейся ситуации важно, чтобы интересы и права ипотечных заемщиков находились под законодательной защитой, считает эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Обращения и инициативы Народного фронта о формах реструктуризации долговой нагрузки уже поддержал не только Банк России — в своем обращении к Федеральному собранию президент страны тоже одобрил идею ипотечных каникул, — отметила она. — Эксперты ОНФ будут добиваться законодательного закрепления этого понятия в готовящихся стандартах ипотечного кредитования.

Успели оплатить

Несмотря на то что кредитная нагрузка выросла, тех, кто не может вовремя оплачивать свои долги, в прошлом году стало меньше. Доля просроченной задолженности снизилась до 5,1%, подсчитали в ОНФ. Больше всего просрочек было зафиксировано в Ингушетии (16% от общей суммы), Карачаево-Черкесии (10%), Бурятии (8%), Северной Осетии (8%) и в Адыгее (8%). Проблемы со своевременными выплатами также имелись в Астраханской области (7%), Ставропольском и Забайкальском краях (по 7%), в Кабардино-Балкарии (7%) и в Дагестане (6%).

Просрочка, отраженная только на балансах банков, не иллюстрирует ситуацию с «плохими» долгами граждан, отмечают в ОНФ. Примерно такую же сумму банки списали как безнадежную задолженность либо отдали на взыскание коллекторским агентствам и судебным приставам.

— Отложенный спрос был во многом удовлетворен в 2018-м году, так что по многим сегментам он если и не близок к исчерпанию, то заметно ниже прошлогоднего. Так что почти наверняка темпы роста объемов кредитования в 2019-м году снизятся, — пояснил «Известиям» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — А ситуация с просроченной задолженностью может ухудшиться. Многое будет зависеть от того, как сложится внешнеполитическая и внутриэкономическая ситуация. Диапазон возможных сценариев на этот год чрезвычайно широк.

На 1 января 2019 года на банковских депозитах россиян находилось 28,58 трлн рублей. Самая высокая сберегательная активность зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Жители этих регионов хранят в банках более 50% своего среднегодового дохода.