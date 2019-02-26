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Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

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Студенческий долг: образовательные кредиты станут доступнее
На этот год из бюджета на это будет выделено до 150 млн рублей

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась.

В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

Подробнее — в материале «Известий»:

Долга не выдержат: закредитованность россиян ограничат уже в этом году

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