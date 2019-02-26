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Приставы отказали 7,5 млн должников в выезде из России в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Эмин Джафаров
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Действия судебных приставов по ограничению выезда россиян за границу позволили взыскать с должников более 72 млрд рублей задолженностей. В пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП) уточнили, что права на выезд из России в 2018 году были лишены порядка 7,5 млн граждан.

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«По состоянию на 1 января 2019 года ограничение действует в рамках 2,7 млн исполнительных производств», — приводит данные службы «Интерфакс». В результате ограничения на выезд в рамках 1,8 млн исполнительных производств должники полностью или частично исполнили обязательства.

Всего в 2018 году сумма, взысканная судебными приставами, составила 676,2 млрд рублей, это почти на 13 млрд рублей больше, чем годом ранее.

По состоянию на конец декабря 2018 года среди невыездных должников в базах данных ФССП числились почти 3 млн россиян. 25 декабря погранслужба ФСБ России напомнила, что россиянам, выезжающим за рубеж на праздники, необходимо заранее узнать о наличии ограничений выезда.

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