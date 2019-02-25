Противопожарный режим ввели в восьми районах Хабаровского края

Особый противопожарный режим введен распоряжением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в восьми территориях. Местным жителям запрещено посещение лесов и разведение костров.

Режим будет действовать в Амурском, Бикинском, Нанайском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо. На территориях будет усилено патрулирование лесов, службы тушения пожаров приводятся в полную готовность. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Надзорные органы будут отслеживать факты поджогов сухой травы и других нарушений, которые могут привести к возникновению лесных пожаров. В краевом управлении лесами уточняют, что ситуация в регионе остается сложной, однако в выходные справиться с пожарами в труднодоступных местах помог выпавший снег.

С середины февраля из-за потепления ежедневно фиксируется до 25 возгораний за сутки. Особый противопожарный режим самостоятельно ввели власти Ванинского и Советско-Гаванского района.