Противопожарный режим ввели в трех районах Приморья

Более 70 тепловых аномалий выявлено в Приморском крае. В трех муниципалитетах ввели противопожарный режим.

С 18 февраля режим действует в Ханкайском и Кавалеровском районах, с 19 февраля он вводится в Ольгинском районе. По последним данным, в регионе зафиксирована 71 тепловая аномалия, всего же с начала года произошло 64 лесных пожара. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее противопожарный режим объявили в Хасанском, Лазовском, Партизанском районах и Уссурийске. Он подразумевает ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Штраф для физических лиц может составлять до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей.

Власти Приморья уточняют, что пожароопасный сезон официально объявлен в 20 муниципалитетах. Еще в 10 муниципалитетах сезон объявят с 15 марта.