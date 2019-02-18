Особый противопожарный режим ввели в двух районах Хабаровского края

В Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края ввели особый противопожарный режим в связи с ранним началом сезона природных пожаров.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за последние сутки в регионе была зафиксирована 21 термическая аномалия, в большинстве случаев это загорание сухой травы. Они были выявлены с помощью спутникового мониторинга на территории Хабаровского, Амурского, Бикинского и Ванинского районов, а также в пригороде Хабаровска.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гасендыч рассказал, что рост термических аномалий начался с повышением температуры воздуха и в отсутствие снежного покрова. Он также отметил, что причиной возгораний чаще всего становятся люди, которые оставляют непотушенными костры, бросают спички и окурки.

По словам замначальника, с конца прошлой недели органы пожарного надзора приступили к активной профилактической работе с населением, также организованы патрульно-контрольные группы для выявления нарушений.

Ранее в феврале сообщалось о том, что на территории Хабаровского края зафиксирован первый с начала 2019 года лесной пожар. Горела тайга в Ванинском районе. Из-за аномально бесснежной зимы там образовались травяные палы.