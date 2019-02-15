Три поселка окажутся в зоне подтопления во время паводка на Бурее

Три населенных пункта — Чекунда, Эльга и Усть-Ургал — могут оказаться в зоне возможного подтопления во время паводка в районе схода оползня в Хабаровском крае. Это выяснилось после мониторинга паводковой ситуации в Верхнебуреинском районе, который провели специалисты нескольких ведомств.

Проблемный участок реки осмотрели с воздуха. Также были сделаны замеры скорости течения воды, расстояния между двумя берегами в теле сошедшего грунта. Эти исследования необходимы для того, чтобы спрогнозировать поведение реки и смоделировать развитие весеннего паводка на этом участке, поясняет ИА AmurMedia.

По словам начальника Главного управления МЧС по Хабаровскому краю Олега Волынкина, для постоянного мониторинга паводковой обстановки в Верхнебуреинский район направят две группы спасателей — в поселок Чекунду и на место оползня. Они начнут работать с середины апреля, хотя сроки могут быть скорректированы в зависимости от прогнозных показателей.

Сейчас завершены все взрывные работы, которые проводили военнослужащие Минобороны РФ. Пропуск воды в месте завала осуществляется, благодаря чему Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. Прохождение весеннего паводка находится на особом контроле МЧС, правительства Хабаровского края и некоторых федеральных органов исполнительной власти.