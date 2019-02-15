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Первый с начала 2019 года лесной пожар зафиксирован в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае зафиксировали первый с начала 2019 года лесной пожар. Горит тайга в Ванинском районе. Из-за аномально бесснежной зимы там образовались травяные палы. Власти ввели в районе особый противопожарный режим.

Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», несколько населенных пунктов заволокло дымом от горящей вокруг них травы. То, что огонь уже перекинулся на леса, отметили местные экологи во время своей поездки к очагу около реки Чистоводная.

По словам участника ванинской общественной экологической группы Антона Манирки, активисты сами пытались сбить пламя подручными средствами, но это не помогло. Местные жители рассказали, что инспекторы лесоохраны боролись с пожарами при помощи ранцевых огнетушителей, однако, пока десант добрался до очага, вода в шлангах замерзла.

В Северном лесничестве факт пожара в районе Чистоводной подтвердили. Там отметили, что за несколько дней огонь прошел 17 га. Около половины этой территории — лесные насаждения. В лесничестве при помощи тяжелой техники создают вокруг очагов возгорания специальные полосы, чтобы огонь не перекинулся на новые участки леса.

Между тем в администрации Ванинского района сообщили, что на территории действует единственный пожар. Угрозы жилым зданиям и хозяйственным постройкам он не несет, но из-за аномально сухой погоды есть риск возникновения новых очагов.

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