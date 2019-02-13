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Противопожарный режим ввели в Хабаровском крае раньше срока

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В Хабаровском крае зафиксировано около 50 природных возгораний с начала 2019 года. В регионе рекордно рано вводят противопожарный режим.

Постановление о введении противопожарного режима подписано в Ванинском районе. На побережье Татарского пролива выпало мало снега, в результате горит сухая трава. В основном причиной природных пожаров становится человеческий фактор. В МЧС уточняют, что зимние палы ликвидировать особенно трудно, так как источники воды находятся подо льдом.

Жители населенных пунктов Ванинского района жалуются на запах гари и дым, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». Всего по региону за январь и февраль зарегистрировано порядка 50 выездов на природные возгорания.

С населением организована профилактическая работа. За нарушения требований пожарной безопасности на граждан будет налагаться штраф в размере до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

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