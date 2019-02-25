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Задымление произошло в приморской школе, где устроили самосуд над учеником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Задымление произошло в школе №2 города Большой Камень в Приморском крае, где 20 февраля родители устроили самосуд над одним из учеников. Как сообщили 25 февраля в пресс-службе краевого главка МЧС, в здании была проведена эвакуация.

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Представители экстренных служб уточнили, что из пристроенной к школе вентиляционной шахты шел дым, там был обнаружен тлеющий мусор. Площадь пожара составила 4 кв. м, его полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать детская шалость.

Всего из здания эвакуировали 693 ребенка и 41 сотрудника.

Утром 20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили 12-летнего пятиклассника, который издевался над их детьми, и окунули его головой в унитаз. По информации краевого следственного управления СК РФ, ученик совершал в отношении сверстников противоправные действия. При этом сотрудники ведомства уже задержали мужчину, устроившего самосуд над обидчиком своего ребенка.

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