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Ученикам из Курганской области запретили телефоны после фото «мяса» с щупальцами

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Детям из школы поселка Юргамыш Курганской области запретили приносить в столовую мобильные телефоны после того, как они нашли в супе кусок «мяса» с белыми щупальцами и выложили фотографию в Сеть. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей школьников.

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По словам собеседников издания, классные руководители требуют учеников оставлять мобильные в классе перед походом в столовую. При этом родители отметили, что после скандала в питании школьников произошли и позитивные изменения. Так, детям, которые не оплачивают обеды, дали гречку с курицей и налили чаю, что является редкостью.

Родители отмечают, что далеко не все могут оплачивать обеды в школьной столовой. По их словам, они несколько лет жаловались директору образовательного учреждения на качество питания, но ничего не предпринималось.

Фото еды из школьной столовой, где в супе с макаронами плавал несъедобный на вид кусок мяса с отростками, появилось в Сети 19 февраля. Некоторые пользователи отметили, что находка похожа на говяжьи щеки — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам.

После этого следователи Курганской области начали проверку. При этом в школе заверили, что обед детям был приготовлен по всем стандартам. Ингредиентами супа стали макароны и тушенка местного мясокомбината.

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