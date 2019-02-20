Приморский школьник почувствовал себя звездой после скандала в туалете

Ученик пятого класса школы в Приморском крае, терроризировавший своих одноклассников, почувствовал себя звездой после того, как родители пострадавших детей не выдержали его издевательств и окунули головой в унитаз. Об этом «Известиям» рассказала мать одного из пострадавших от действий пятиклассника учеников, член родительского комитета класса Яна Демина.

Инцидент с пятикалассником произошел в школе № 2 города Большой Камень в Приморье утром 20 февраля. В происшествии разбираются прокуратура и департамент образования администрации края.

Родители пострадавших от рук подростка детей неоднократно жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения.

«У нас было вчера собрание по поводу его, что родители устали. Дело шло об избиении детей и порче имущества. Нам классный руководитель сказала, что он из-за всей этой шумихи ходит как король, что ему это нравится», — рассказала Яна Демина.

По ее словам, 20 февраля у родителей просто сдали нервы. «А сегодня то что произошло, родители просто не выдержали и ему опять это нравится. Когда он детей обижал — никто так не реагировал, скорые не приезжали, полиция вяло ходила. А тут когда его обидели, приехали все и сразу — он бедный несчастный и он почувствовал вседозволенность снова», — отметила член родительского комитета.

Она подчеркнула, что мальчика на самом деле никто не бил. По ее словам одному из отцов, участвовавших в инциденте сейчас предъявляют обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (Статья 111 УК РФ).

«Только он гуляет спокойно. Хотя якобы ставят сотрясение мозга. У него при окунании в унитаз пошла кровь из носа. Унитаз весь в крови, но папа его не бил. Кровь из носа у него с первого класса идет периодически», — пояснила Демина.

Ее ребенок сам неоднократно подвергался издевательствам со стороны пятиклассника.

«Неоднократно бил, унижал. Когда еще мама была не лишена прав (сейчас она под следствием, убила человека, а прав лишена пару лет назад), он рвал рюкзак и бил телефон. Я маме звонила, разбирались без заявлений. В 4 классе мой сын приходил в слезах постоянно», — рассказала женщина.

По информации СМИ, мальчик регулярно проносит в школу нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки. Так как родители пятиклассника лишены родительских прав, ребенка воспитывает бабушка.

В начале февраля завуч одной из школ в Казани пообещала пустить учеников «на колбасу» из-за низкой успеваемости. Ранее на педагога жаловались родители школьников. Инцидентом заинтересовались в казанском Управлении образования.