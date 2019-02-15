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Больше 70% российских подростков признались в нелюбви к школе

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Число российских детей, которым не нравится учиться в школе, составило 72%. Об этом 15 февраля сообщает RT со ссылкой на результаты мониторинга «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Отмечается, что число тех детей, которым нравится ходить в школу, сократилось на 7% по сравнению с данными 2017 года. Таким образом, с удовольствием посещают учебные заведения 28% респондентов против 35%.

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По словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, 48% опрошенных отметили дефицит интересных уроков, а 31% пожаловался на увеличивающуюся нагрузку в школе. Кроме того, 65% учащихся рассказали о нехватке времени на выполнение домашнего задания. Как показал опрос, 2% респондентов признались, что «могут бросить школу, не дождавшись окончания обучения».

Помимо этого, большинство школьников желали бы получать в школе актуальные навыки, которые в будущем могут пригодиться в жизни. Например, дети выступили за введение уроков финансовой грамотности.

«При реализации нацпроекта «Образование» нам необходимо знать и учитывать мнение учащихся, чтобы сделать нашу школу более открытой, интересной и гибкой, сделать ее пространством возможностей. Итоги опроса по уже сложившейся традиции будут направлены нами в профильные ведомства и во все регионы», — добавила Духанина.

Опрос проводился в декабре 2018 года экспертами ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». Участие в исследовании приняли больше 2,5 тыс. школьников в возрасте от 13 до 18 лет из 84 российских регионов.

14 февраля сообщалось, что в России разработают «культурный норматив» для школьников. Таким образом, в течение своей учебы дети должны будут посещать определенное количество выставок, театральных постановок и экскурсий.

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