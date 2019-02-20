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Родители избитых детей устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми. В происшествии разбираются прокуратура и департамент образования администрации края.

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Инцидент произошел утром 20 февраля. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрослые завели подростка в школьный туалет и «проучили местного хулигана». О состоянии пятиклассника не сообщается.

Сообщается, что родители пострадавших от рук подростка детей неоднократно жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения.

По информации СМИ, мальчик регулярно проносит в школу нож, портит личные вещи учеников и устраивает драки.

Известно, что родители пятиклассника лишены родительских прав, ребенка воспитывает бабушка.

Прокуратура проводит проверку, на место уже выезжал межрайонный прокурор. Ситуацию взял на контроль департамент образования и науки Приморья.

В начале февраля завуч одной из школ в Казани пообещала пустить учеников «на колбасу» из-за низкой успеваемости. Ранее на педагога жаловались родители школьников. Инцидентом заинтересовались в казанском Управлении образования.

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