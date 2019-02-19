Росгвардия подготовила законодательные меры по усилению охраны школ

Росгвардия подготовила изменения в законодательство, которые позволят повысить качество охраны школ. Об этом 19 февраля проинформировал пресс-центр федеральной службы войск национальной гвардии.

«Вопросы повышения безопасности образовательных организаций требуют комплексного подхода, включая внесение изменений в действующее законодательство. В этом плане Росгвардией проделан значительный объем работы», — отметил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев.

В частности, представители ведомства внесли в Госдуму поправки к Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и подготовили два проекта постановлений правительства. В этих документах устанавливаются специальные требования к охранным организациям, обеспечивающим безопасность в образовательных учреждениях.

Лебедев отметил, что проекты постановлений будут внесены в кабмин в ближайшее время.

7 февраля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что парламентарии разрабатывают инициативу, которая усилит требования к частным охранным предприятиям (ЧОП), сотрудники которых отвечают за обеспечение безопасности в российских образовательных учреждениях.