Униженный и осужденный: родители окунули школьника головой в унитаз

Несколько родителей в Приморском крае решили отомстить обидчику их детей. Разборка между местным хулиганом и несколькими взрослыми произошла в школьном туалете. После нескольких безрезультатных жалоб на поведение ребенка родители других детей перешли на крайние меры: опустили мальчика головой в унитаз. Итогом этого столкновения стали арест отца, вершившего самосуд, и увольнение директора школы. Юный хулиган вернулся в школу, убежденный в своей безнаказанности. Как найти управу на агрессивных детей, мешающих всему классу, и какие последствия ждут родителей, решившихся на самоуправство, — в материале «Известий».

Гроза школы

Историю, произошедшую в городе Большой Камень, на первый взгляд трудно назвать уникальной. Малолетние отморозки, которые кошмарят школьный коллектив и угрожают другим детям, живут во многих российских городах. Однако до рукоприкладства со стороны других родителей дело доходит в исключительных случаях.

Хулиганы Фото: Depositphotos

Пятиклассник Андрей К. (имя изменено. — Прим. ред.), который до сих пор держит школу в страхе, приносил с собой нож для того, чтобы резать куртки и рюкзаки других детей. По словам родителей, оружие он использовал и в драках с детьми. После одной из таких стычек одноклассницу хулигана отправили в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Но никаких санкций в отношении хулигана предпринять не смогли. Из-за возраста его нельзя привлечь к ответственности. Зная о том, что никакого наказания не последует, пятиклассник постоянно бравирует этим перед всей школой.

Родители детей, которых мальчик систематически избивал и калечил, неоднократно писали жалобы в комиссию по делам несовершеннолетних, директору и завучу. Но все эти обращения не дали результата. По словам членов родительского комитета, в администрации учебного заведения ответили, что мальчик будет учиться в школе до тех пор «пока его не посадят».

Кто раньше переведется

Добиться того, чтобы агрессивный ребенок был исключен из обычной школы, непросто. На практике из школы скорее уходят дети, ставшие жертвами агрессии, нежели те, кто ее инициирует. Так и в приморской школе уже несколько детей перевелись из-за невозможности воздействовать на поведение неуправляемого пятиклассника.

«Пришла мама, она перевела в 4-й класс свою дочку Доминику. У нее болезнь, порок сердца. Ее вообще трогать нельзя, а он ее ударил. Насколько сильно, я не помню, но после этого инцидента в 4-м классе мама перевела дочку в другую школу. Еще одна мама также перевела своего ребенка из этого класса», — рассказала мама одного из учеников. По ее словам, за четыре месяца родители трижды обращались с заявлениями в полицию по факту избиения детей . Мальчик, которого родители окунули в унитаз, сразу после случившегося попал в больницу, но уже на следующий день появился на улице с торжествующим видом.

Хулиганы Фото: Depositphotos

«Когда он обижал детей, на это никто никак не реагировал. А как только обидели его — сразу приехали и все сразу: и «скорая», и полиция, и телевидение. И он почувствовал эту вседозволенность снова», — добавила член родительского комитета класса. Раньше она общалась напрямую с матерью хулигана, но после того, как ее арестовали по обвинению в убийстве, воспитывать мальчика стала бабушка. Она наотрез отказывается идти на контакт с другими родителями.

«Про маму я ничего плохого сказать не могу, она нормально реагировала на звонки. Когда она была опекуном, она решала конфликт. Это ненадолго, но хватало. На месяц-два. У нас рюкзак он два раза рвал. Я ей один раз звонила, потом второй. Но она реагировала, говорила: «Да, разберемся, извините, пожалуйста», — рассказала мама одного из учащихся.

Ее сын, неоднократно становившийся свидетелем школьных побоев, поделился подробностями происходящего. Жертвами издевательств, по его словам, становятся как младшие дети, так и старшеклассники.

«Он вымогал деньги у одиннадцатиклассника, у моего троюродного брата разбил телефон. Мальчиков бьет, пугает их, вымогает тоже деньги. Но чаще всего бьет, обзывает матом и другими ругательствами. Так делает с каждым, кто попадется ему на пути. Мне он разрезал куртку, плевал на рубашку. Ногами меня не бил, но обзывал и орал», — сообщил в беседе с «Известиями» учащийся школы №2.

Списали на коллективную ответственность

Вину за произошедшее возложили на учителей и директора школы. По распоряжению мэрии города их уволили на следующий день после случившегося. В городской администрации уточнили, что первое заявление о конфликтах в классе было получено за день до происшествия, до этого в управление образования города и к руководству школы не обращались. Родители, напротив, утверждают, что во время классных собраний тема поднималась неоднократно. Последнее собрание произошло как раз за день до того, как папа одной из школьниц вместе с другими родителями решили воздействовать на хулигана на языке силы. На видеозаписи, снятой после конфликта школьника с родителем, стены школьного туалета выглядят как после бойни. Кто-то размазал кровь по стенам и двери.

По факту нападения родителя на школьника возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК ( « Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений » ), сообщает следственное управление по Приморскому краю. Подобные деяния наказываются обязательными работами на срок до 360 часов либо лишением свободы на срок до двух лет. Проверкой данного инцидента занимается и региональная прокуратура. 22 февраля Сергея Козлова арестовали по подозрению в нанесении побоев.

Хулиганы Фото: Depositphotos

«Надзорные мероприятия проводятся прежде всего в отношении образовательного учреждения, на территории которого произошел данный случай. В том числе в части организации профилактической работы с учащимися. Кроме этого, в рамках проверки будет дана оценка и непосредственно деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — рассказала старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

По мнению адвоката Ирины Дюбиной, возбуждение уголовного дела в данном случае избыточная мера. Как правило, аналогичные правонарушения квалифицируются по административной статье.

«На мой взгляд, действия взрослых в отношении несовершеннолетнего можно квалифицировать по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушения (КОАП). Речь идет не о побоях как таковых, а о «нанесении иных насильственных действиях, причинивших физическую боль». Согласно закону, виновникам грозит штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов », — рассказала «Известиям» адвокат Ирина Дюбина. По словам правоведа, последний способ решения проблемы с агрессивным несовершеннолетним — самосуд.

«Наиболее эффективным правовым инструментом на сегодня я считаю коллективные обращения родителей, общественности к должностным лицам образовательных учреждений, а также запись на личный прием к начальнику райотдела. У государства есть инструменты воздействия на таких детей. Один из них — постановка на учет», — говорит Дюбина.

Систематическая неуправляемость

В распоряжении «Известий» оказался документ, свидетельствующий по крайней мере об одном нападении пятиклассника Андрея К. на школьника. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, 10 декабря 2018 года в коридоре Илья А. (имя изменено) попытался разнять драку, в которой участвовал всё тот же К. и другой мальчик. Илья удерживал скандально известного ученика, а его товарищ — второго драчуна. В этот момент Андрей К. и нанес удар кулаком прямо в висок миротворцу.

Вечером парень рассказал всё матери, и они поехали в медучреждение, где был поставлен диагноз: ушиб мягких тканей головы и параорбитальная гематома слева. Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, проводившим проверку, К. заявил, что Илье досталось случайно. Итогом разбирательства стало составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП в отношении бабушки Андрея К. — Натальи Шаповаловой.

Хулиганы Фото: Depositphotos

Минимальный возраст, с которого может наступить уголовная ответственность для несовершеннолетнего, — 14 лет, причем речь идет лишь о тяжких составах преступления либо об очевидных, таких как, например, кража. В остальных случаях возрастом уголовной ответственности считается 16 лет. Такой же возраст ответственности установлен для нарушителей КоАП РФ.

Это не значит, что проделки школьников останутся безнаказанными. Неадекватное противоправное поведение лица, не достигшего административной и уголовной ответственности, должно рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые действуют при органах местной исполнительной власти. Комиссия вправе применить в отношении трудного подростка различные меры воздействия, в том числе направить его в специализированное учебно-воспитательное учреждение.

Автор цитаты В соответствии с законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Комиссия по делам несовершеннолетних — коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В состав комиссии входят представители общественных объединений, религиозных конфессий, специалисты по работе с несовершеннолетними, депутаты, авторитетные педагоги, психологи, медики, имеющие опыт работы с детьми. Членами комиссии, как правило, становятся руководители государственных муниципальных органов власти, служб и учреждений профилактики. В систему входят правительственная КДН и ЗП, комиссии, созданные высшими органами власти субъектов, комиссии, созданные местным самоуправлением (районные, муниципальные).

Непосредственно с этим органом исполнительной власти взаимодействуют подразделения полиции, в первую очередь — подразделения по делам несовершеннолетних райотделов полиции. Поэтому довольно странным выглядит заявление заммэра Большого Камня о том, что они были не в курсе ситуации, которая творилась в школе №2, а конкретно о противоправном поведении ученика Андрея К. Полиция о случаях нарушения обязана уведомлять КДН. К тому же в отношении бабушки был составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП) — это одно из оснований для того, чтобы семьей заинтересовались в местном отделе опеки и попечительства . Однако никаких профилактических мер к семье и подростку применено не было. В случае если бабушка признается, что не справляется с воспитанием внука, то это может стать серьезным доводом в пользу принятия решения об изоляции мальчика.

Хулиганы Колпинская колония для несовершеннолетних воспитанников в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Всё же помещение ребенка в специальное учебное учреждение — мера достаточно радикальная для драчуна и хулигана. В закрытый интернат ребенок может быть помещен только по решению суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В случаях если выносится постановление об отмене возбуждения уголовного дела в связи с тем, что виновный не достиг 14-летнего возраста, его судьбой занимается региональная комиссия по делам несовершеннолетний. По итогам проведения психиатрической экспертизы, а также с учетом тяжести совершенного деяния специалисты комиссии решают, отправлять ли ребенка в закрытый интернат или же в больницу при обнаружении расстройства.