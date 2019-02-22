Окунувшего хулигана в унитаз мужчину задержали в Приморье

Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над обидчиком своего ребенка в школе города Большой Камень Приморского края. Об этом сообщили в пятницу, 22 февраля, в краевом следственном управлении СК РФ.

«Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем», — цитирует ТАСС представителя ведомств, возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

«Правоохранительные органы задержали родителя, который ввиду своих действий по отношению к пятикласснику совершил преступление, предусмотренное статьей 116 Уголовного кодекса РФ», — цитирует представителя СКР RNS.

Накануне Приморское СУСК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По информации ведомства, ученик совершал в отношении сверстников противоправные действия.

По предварительной версии, обращения в администрацию школы родителей детей, пострадавших от действий хулигана, остались без должного внимания. Следствие считает, что такое отношение руководства учебного заведения привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.

Инцидент с пятиклассником произошел в школе № 2 города Большой Камень в Приморье утром 20 февраля. В происшествии разбираются прокуратура и департамент образования администрации края.