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Почти 100 тыс. жителей Барнаула остались без холодной воды из-за аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коммунальная авария оставила без холодной воды около 100 тыс. жителей Барнаула и почти 80 социальных объектов. Подача воды прекращена в ночь на понедельник, ремонтные работы проводят сотрудники Барнаульского водоканала.

Организовали подвоз воды. «Под отключение холодного водоснабжения попала часть Железнодорожного и Октябрьского района с населением порядка 100 тыс. человек и около 80 соцобъектов», — рассказал ТАСС в понедельник, 25 февраля, источник в экстренных службах.

Закрыли 12 из 24 детских образовательных учреждений, попавших под отключение, в семи школах уроки пройдут по сокращенной программе, в медучреждениях вода подается под пониженным давлением.

«На контроле находятся работы по ремонту задвижки на водоводе Д-800 мм. в Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула», — говорится на сайте регионального главка МЧС.

18 февраля жители Барнаула сообщили о новой коммунальной аварии. Порыв произошел на Станционной улице. В домах в этом районе не было воды с вечера воскресенья, 17 февраля.

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