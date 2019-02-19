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Почти 80 домов остались без отопления в Новосибирске

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В Новосибирске без горячей воды и тепла остались 79 домов по проспекту Карла Маркса и улице Советской. Причиной стали выявленные в период морозов повреждения и дефекты на теплотрассах.

По словам специалистов Сибирской генерирующей компании, в двух районах города идут восстановительные работы, рабочие устраняют повреждения, производят замену дефектного участка теплотрассы. Температура воздуха повысилась, и теперь все выявленные в морозы повреждения ремонтируются, пишет VN.ru.

Отмечается, что в 27 домах на проспекте Карла Маркса горячее водоснабжение восстановят к 16:00. На Советской улице, где без тепла и горячей воды остались 52 дома, восстановительные работы завершат к 22:00.

13 февраля в хакасском городе Черногорск под натиском сильных морозов лопнули старые трубы. Первоначально без тепла остались около 16 тыс. жителей из 205 домов и 28 соцучреждений. Для горожан организовали пять пунктов временного размещения.

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