Прорыв теплотрассы произошел в хакасском Черногорске

Прорыв теплотрассы произошел в Черногорске в Хакасии. Часть жителей вторые сутки находится без тепла. Об этом сообщили в республиканском министерстве строительства и ЖКХ.

Прорыв произошел ранним утром 13 февраля и днем был устранен. После того как система была запущена, произошел второй прорыв. Первоначально без тепла остались около 16 тыс. жителей из 205 домов и 28 соцучреждений.

Как пишет «РИА Новости», без тепла на данный момент остаются 72 дома. Ведутся сварочные работы, проблему планируют устранить к утру 14 февраля. Отмечается, что работы усложняются, так как труба ветхая. Также правительство региона заявило, что при необходимости жители будут расселены в гостиницу или общежитие. Сейчас в Черногорске около 21 градуса мороза.

28 января без теплоснабжения и горячей воды в Новосибирске остались более 40 жилых домов, школ и детских садов. В Ленинском районе города произошел прорыв теплотрассы.