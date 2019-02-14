Почти 40 котельных построят в труднодоступных селах Якутии

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии построят 37 новых котельных. Речь идет о селах и деревнях в Булунском, Жиганском, Оленекском и других районах. Будет проведена реконструкция и техническое перевооружение существующих котельных.

В северных районах будет продолжено и начато строительство 23 котельных, из которых для 11 в данное время готовится проектно-сметная документация, а в 12 объектах стартовали строительно-монтажные работы. В этом году планируется запустить в работу 20 новых котельных, сообщает ИА YakutiaMedia.

Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене. Ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Такие данные «Известиям» предоставили в Минстрое. Зимой часто случаются прорывы теплотрасс, в мороз без отопления остаются десятки тысяч людей. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, аварии происходят именно из-за недофинансирования.