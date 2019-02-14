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Пять пунктов временного размещения организовали для оставшихся без тепла в Хакасии

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Пять пунктов временного размещения организовали для жителей хакасского города Черногорска до устранения последствий прорыва теплотрассы, оставившего без тепла больше 200 домов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Старые трубы лопнули 13 февраля под натиском морозов, оставив без отопления около 17 тыс. человек. Температура внутри квартир не поднимается выше +8 градусов. Кроме жилых домов пострадали школы и детские сады.

Из-за постоянных аварий на изношенной теплосети такие проблемы стали возникать в Черногорске регулярно, пишет НСН.

К месту прорывов на теплотрассе стянули спецтехнику, специалисты работают над устранением последствий аварии. Утром 14 февраля тепло вернулось в часть жилых домов.

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