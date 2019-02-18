Новая коммунальная авария произошла в Барнауле

Жители Барнаула сообщили о новой коммунальной аварии. Порыв произошел на Станционной улице. В домах в этом районе нет воды с вечера воскресенья, 17 февраля. Очевидцы при этом утверждают, что на месте аварии ремонтных бригад они не наблюдают.

Между тем, как сообщает altapress.ru, в мэрии Барнаула факт порыва трубы подтвердили и уточнили, что за этот участок отвечает Барнаульский водоканал.

В январе и феврале в городе произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. В частности, 1 февраля было обнаружено повреждение систем водоснабжения на улице Телефонная. В результате вода в 32-градусный мороз вылилась на дорогу. Были перекрыты несколько улиц.

Позже сообщалось, что Барнаульский водоканал и мэрия планируют заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения будет вложено до 3,5 млрд рублей.