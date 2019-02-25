Сердючка устроила перепалку с ведущим украинского отбора на Евровидение

Украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка. — Ред.), который был членом жюри украинского национального отбора на «Евровидение-2019», устроил перепалку с ведущим конкурса Сергеем Притулой. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание Obozrevatel.Ua.

Спор между мужчинами возник после того, как Данилко не захотел первым комментировать выступление группы KAZKA и предоставил эту возможность другому члену жюри — Евгению Филатову. В свою очередь, ведущий попросил придерживаться «какого-то режима». В ответ на это Данилко предложил обойтись без «давайте» и обрушился на Притулу с критикой.

«Сергей, ты всё время говоришь, что я как-то необъективно сужу KAZKA, ты всё время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать», — возмутился певец.

В ответ Притула заявил, что только озвучивает мнения зрителей, на что Данилко отметил, что «не озвучивает же, что пишут» о телеведущем.

В отборе на европейский песенный конкурс от Украины победила исполнительница Maruv. 24 февраля стало известно, что НОТУ, которая выбирает представителя страны на «Евровидение», несмотря на победу Maruv, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее гастролей в России.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.