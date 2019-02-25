Банда семи: политическую систему Британии сотрясают марксизм и антисемитизм

В понедельник, 18 февраля, произошло то, чего так долго боялись сторонники лейбористов и ждали их противники: о выходе из состава партии объявили сразу семь депутатов парламентской фракции: один из лидеров «новых лейбористов» Чука Умунна, Крис Бергер, Лучиана Лесли, Анжела Смит, Майк Гейпс, Гэвин Шукер и Энн Коффи. Официальным поводом стал всплеск антисемитизма в рядах лейбористов, которому якобы потакает руководство партии в лице Джереми Корбина, и разногласия по вопросу Brexit. Однако на самом деле проблема куда серьезней. Подробности — в материале «Известий».

«Прежде чем объединяться и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».

британия Джереми Корбин — британский политик, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года, член парламента Великобритании с 1983 года Фото: Global Look Press/Jonathan Nicholson

Вряд ли эту фразу Ленина слышали когда-либо избиратели и депутаты Лейбористской партии Британии, включая даже потомственных пролетариев и теоретиков, увлекающихся историей социализма. Однако то, что происходит сейчас в Лейбористской (да и в Консервативной) партиях, в точности соответствует словам первого вождя советского государства.

Еврейский вопрос

По иронии судьбы когда-то лейбористы считались партией, чьи цели были наиболее симпатичны британским евреям. В годы, когда в британском высшем обществе считалось хорошим тоном повсюду видеть еврейские заговоры и размышлять о расовом превосходстве арийцев над семитами, лейбористы выступали в защиту угнетенных — в том числе и евреев, лишенных своего государства. Одновременно они критиковали еврейских банкиров и финансистов, которые влились в ряды крупной буржуазии, но во главу угла все равно ставилось классовое, а не национальное деление.

Одним из вернейших союзников лейбористов стала еврейская социал-демократическая партия «Поалей Цион», и не случайно в августе 1917 года лейбористы, формулируя желательные цели по итогам Первой мировой войны, включили туда создание еврейского государства в Палестине.

британия Еврейская социал-демократическая партия «Поалей Цион» в Европе, 1905 год Фото: commons.wikimedia.org

Тесная еврейско-лейбористская дружба продолжалась до 1970-х годов. К тому моменту обстановка в мире изменилась кардинально: еврейская беднота, симпатизировавшая лейбористам, массово эмигрировала из Британии в Израиль, а оставшихся горько разочаровала позиция Лейбористской партии по палестинскому вопросу.

Строго говоря, лейбористы ни на шаг не отступили от своих принципов — они по-прежнему поддерживали угнетенных, не имеющих собственного государства, просто теперь в этой роли на Ближнем Востоке оказались палестинцы, а не евреи. Но подобные рассуждения еврейскую общину Британии не убедили, и уже в 1980-х годах она массово голосовала за консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер.

Ситуация начала меняться лишь в конце 1990-х годов, когда к руководству Лейбористской партией пришел Тони Блэр — известный сторонник дружбы с Израилем, еще в бытность депутатом официально входивший в произраильскую лоббистскую группу. Тесные связи Блэра с израильскими левоцентристскими политиками и лидерами британских евреев, ближневосточный «новый курс» — поддержка вторжения американцев в Ирак, отказ осудить израильскую операцию в Ливане и строительство новых поселений на палестинских территориях — обеспечили лейбористам часть голосов британского еврейского сообщества.

Когда же в 2010 году лидером Лейбористской партии впервые в истории стал этнический еврей Эд Милибэнд, казалось, что поддержка еврейского сообщества лейбористам обеспечена. Но все получилось наоборот: обнаружилось, что еврей Милибэнд куда жестче относится к действиям Израиля, чем англичанин Блэр. Летом 2014 года, когда израильские войска начали операцию «Нерушимая скала», лидер лейбористов осудил действия Тель-Авива, назвав их «ошибочными и не имеющими оправдания».

британия Еврейский лидерский совет и Совет депутатов британских евреев протестуют против Джереми Корбина Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente

Второй медовый месяц еврейской общины и Лейбористской партии закончился, не начавшись. А когда в 2015 году к руководству партией пришел Джереми Корбин, исчезли последние шансы на сближение. Корбин с самого начала своей политической карьеры в рядах лейбористов занимал явно пропалестинскую позицию, а в разгар предвыборной кампании призвал к введению эмбарго на поставки оружия Израилю.

При этом обвинения в адрес Джереми Корбина в животном антисемитизме вряд ли обоснованы. Проблема эта в Лейбористской партии действительно есть, но она носит системный характер, и Корбин тут ни при чем. Десятилетиями лейбористская партия выражала интересы ущемленных и угнетенных, включая мусульман-мигрантов. Неудивительно, что многие из них, сделав в рядах партии карьеру, сохранили массу предрассудков, принятых в диаспорах, к которым они принадлежат. Включая, разумеется, антисемитизм.

Обвинять Корбина в потакании ему — все равно что требовать от партийного руководства отказаться от заметной части электоральной базы, и не понимать этого депутаты-раскольники не могут.

Блэриты

На самом деле антисемитизм — лишь повод для того, чтобы оформить давно назревший раскол. Последние три с половиной года, с самого момента своего избрания, Корбин находится под постоянным давлением со стороны однопартийцев. Разумеется, не всех — а тех, кто сохранил лояльность линии бывшего лидера Тони Блэра.

британия Тони Блэр — бывший лидер Лейбористской партии Великобритании, премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год. Сторонник идей нового лейборизма Фото: Global Look Press/Rob Pinney

Блэр, став в 1994 году самым молодым лидером Лейбористской партии за всю ее историю (ему к тому моменту едва стукнуло 41), а в 1997 — премьер-министром, вместе с Гордоном Брауном сделал удивительный финт, перевернув всю идеологию лейборизма с ног на голову. Их политическая философия получила название «новый лейборизм».

Вместо борьбы за права трудящихся «новые лейбористы» стремились завоевать симпатии среднего класса. Социализм уступил место так называемому третьему пути — странному синтезу социализма с капитализмом. «Новые лейбористы» активно выступали за свободный рынок и его пресловутую невидимую руку, которая сама все устроит — нужно лишь обеспечить людям равенство возможностей.

Получившийся странный продукт на выходе оказался на удивление жизнеспособным в плане борьбы за власть. Полностью дезориентированные консерваторы, у которых оппоненты внезапно умыкнули часть программы, присвоив ее себе, проигрывали одни выборы за другими. Лейбористы удерживали власть на протяжении 13 лет — с 1997 по 2010 годы. Проблема в том, что вряд ли политику, которую они проводили в то время, можно назвать лейбористской.

британия Чука Умунна — британский политик, бывший член Лейбористской партии. В 2019 году подал в отставку и сформировал «Независимую группу» вместе с шестью другими депутатами Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente

После того как к руководству партией пришел Джереми Корбин, она стала постепенно разворачиваться назад — к традиционным для себя ценностям. Далеко не всем это пришлось по нутру: многие из партийных функционеров, сделавших карьеру при Блэре, не мыслили иного лейборизма, кроме «нового», воспринимая Корбина чуть ли не как радикального коммуниста. Когда лидер раскольников Чука Умунна назвал лидера лейбористов «марксистом», в его устах это прозвучало как ругательство.

Наличие «новых лейбористов» в рядах партии имело как плюсы, так и минусы. По сути, под одной вывеской выступали сторонники двух принципиально разных позиций. С одной стороны, это увеличивало число тех, кто голосовал за Лейбористскую партию на выборах; с другой — затрудняло выработку общей позиции по тем или иным вопросам.

Но дело не только в блэризме. Все вышедшие депутаты — сторонники идеи повторного референдума по вопросу Brexit, о котором открыто мечтает британский средний класс. Корбин при этом, ориентируясь на мнение прежде всего рабочего электората, голосовавшего за выход из состава Евросоюза, отказывается поддерживать эту идею. По сути, целый слой британцев остался без своего представительства — неудивительно, что быстро появилась парламентская группа, объявившая себя выразителем его взглядов.

Сплочение рядов

Отколовшиеся лейбористы быстро создали собственную парламентскую группировку — «Независимую группу». К ним вскоре примкнули еще четыре депутата: лейбористка Джоан Райан и бывшие члены Консервативной партии Анна Субри, Сара Уолластон и Хейди Аллен.

британия Бывшие члены Лейбористской партии создали собственную парламентскую группировку — «Независимую группу». Лондон, 20 февраля 2019 года Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali

Очевидно, в ближайшем будущем последует оформление новой политической партии. Ее политический курс уже ясен: центризм, борьба за повторный референдум с целью сохранить членство в Евросоюзе, во внешней политике — следование традиционной линии британской дипломатии (так, Гейпс уже успел обвинить Корбина в том, что тот излишне благожелательно относится к России, Сирии и Венесуэле).

Вряд ли формирование новой партии что-нибудь изменит в процессе выхода Британии из ЕС: до Brexit остается чуть больше месяца. Но британскую политическую жизнь оно перетряхнет изрядно.

Лейбористская партия в прошлом уже переживала подобный раскол. В 1981 году группа депутатов, получившая прозвище «банда четырех» — Рой Дженкинс, Дэвид Оуэн, Билл Роджерс и Ширли Вильямс, — недовольная весьма умеренным дрейфом партии влево, покинула ряды лейбористов и образовала новую партию — Социал-демократическую. Туда вскоре перебежали еще 28 депутатов-лейбористов и один консерватор. Партия стартовала отлично, набрав более четверти всех голосов избирателей, для лейбористов же эти выборы окончились страшным поражением. Пресса взахлеб предрекала конец Лейбористской партии и пророчила, что ее место займут социал-демократы.

британия Дэвид Оуэн, Ширли Вильямс и Билл Роджерс (слева направо) — группа депутатов, покинувшая ряды лейбористов и получившая прозвище «банда четырех» после присоединения к ним Роя Дженкинса Фото: Getty Images/Central Press

Прошли годы. Лейбористы по-прежнему остаются одной из двух основных партий Соединенного Королевства, а социал-демократы, пережив ряд слияний и расколов, превратились в партию либеральных демократов. Предел их мечтаний — не конкуренция с лейбористами или консерваторами, а роль младшего партнера при крупной партии в коалиционном правительстве.

Сейчас события разворачиваются по тому же сценарию. Согласно последним опросам, отдать голоса «Независимой группе» готовы 14% британцев, а рейтинг лейбористов рухнул: если бы выборы состоялись завтра, они отстали бы от консерваторов на 12%. Но в обмен на гарантированный проигрыш на виртуальных выборах (реальные должны состояться в мае 2022 года, а до этого времени еще многое может случиться) Корбин консолидировал свою власть, избавившись от внутрипартийной оппозиции, вставлявшей ему палки в колеса.

Поможет ли это лейбористам, выяснится на выборах. Ждать осталось недолго.