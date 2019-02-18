Семь британских депутатов заявили о выходе из Лейбористской партии

Сразу семь депутатов британского парламента объявили о том, что покидают Лейбористскую партию. Они отметили, что приняли это решение из-за разногласий с руководством политической организации, сообщает 18 февраля Би-би-си.

Одна из семи — Лусиана Бергер — заявила, что партия стала «институционально антисемитской» и несогласные с ней депутаты продолжат работу в качестве независимой группы.

Крис Лесли, также покинувший лейбористов, обвинил своего бывшего лидера Джереми Корбина в том, что он позволяет Лондону осуществить выход страны из Евросоюза.

Помимо Бергер и Лесли, лейбористов покинули Чука Уманна — теневой министр по бизнесу и инновацией в 2011–2015 годах, председатель комитета по иностранным делам в 2005–2010 годах Майк Гейпс, Анджела Смит, Гэвин Шукер и Энн Коффи.

Все семеро выступают за повторный референдум по Brexit.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отреагировал на решение своих однопартийцев в Twitter. Он написал, что расстроен их поступком.

16 февраля сообщалось, что сестра экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделась в эфире телеканала Sky News в знак протеста против выхода королевства из ЕС.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.