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Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

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Фото: Global Look Press/David Cliff
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Власти ФРГ не будут выдавать своих граждан Великобритании после выхода Лондона из Евросоюза.

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Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.

Немецкие власти откажут Лондону в экстрадиции даже в случае, если британцы смогут согласовать сделку по Brexit с ЕС, отмечает «Газета.ру».

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

В январе члены палаты общин отвергли соглашение об условиях Brexit, предложенное Мэй. Позднее премьер-министр представила новый вариант документа, к которому парламентарии подготовили поправки, и приняли некоторые из них 29 января.

При этом председатель Евросовета Дональд Туск заявлял, что Евросоюз не будет пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является одним из камней преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

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