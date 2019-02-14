Британские депутаты отклонили отсрочку Brexit

Палата общин парламента Великобритании не поддержала перенос сроков выхода королевства из состава Евросоюза на три месяца. Депутаты отклонили и другие поправки, предложенные правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Об этом пишет агентство «РИА Новости» 14 февраля.

Предложение перенести сроки отклонили 315 депутатов, поддержали лишь 93. При этом отсрочку поддерживали больше половины жителей страны.

Также была отклонена поправка о голосовании по Brexit, а требование опубликовать отчет о последствиях Brexit для бизнеса и торговли было отозвано до голосования.

Решение депутатов не имеет силы, а лишь является показателем их мнения. Правительство в праве как рассмотреть позицию парламента, так и проигнорировать ее.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

В январе члены палаты общин отвергли соглашение об условиях Brexit, предложенное Мэй. Позднее премьер-министр представила новый вариант документа, к которому парламентарии подготовили поправки и приняли некоторые из них 29 января.

При этом председатель Евросовета Дональд Туск заявлял, что Евросоюз не будет пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является одним из камней преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.